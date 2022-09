VIDEO. Proteste anti-moblizare și în regiunea natală a lui Șoigu. Este văzut ca un comandant mongol de tuvani

Proteste anti-mobilizare au izbucnit și în Tuva, regiunea natală a ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, unde acesta este privit drept reîncarnarea unei căpetenii mongole din secolul XII, transmite Hotnews.

Înregistrări video filmate în Kîzîl, capitala acestei regiuni din sudul Siberiei, arată forțele de ordine arestând mai multe femei ce au ieșit la un protest față de mobilizarea ordonată de Vladimir Putin pe 21 septembrie.

Female protesters are being detained at an anti-mobilisation protest in Kyzyl

The city is the capital of Tuva, another of Russia’s ethnic minority republics (i.e. like Dagestan and Yakutia, where similar demonstrations have already taken place)https://t.co/A4Wkl1LfgV pic.twitter.com/0LFUEZKvQJ

— Francis Scarr (@francis_scarr) September 29, 2022