VIDEO/ Cum s-a făcut de râs un „jurnalist” militar rus care a transmis de pe frontul din Ucraina

Un clip video a devenit viral pe Twitter, acesta arată în mod destul de evident modul cum funcționează propaganda rusă, în acest caz fiind vorba de Semion Pegov, ”jurnalist” militar, blogger și deținător al canalului de Youtube ”War Gonzo”, ce are 800.000 de urmăritori.

În clip se vede cum Pegov se pregătește să înceapă înregistrarea, se uită la operatorul unui tun antiaerian montat pe un camion din spatele lui, îi face semn cu mâna, iar acesta dă aprobator din cap.

Apoi Pegov începe intervenția filmată, iar operatorul începe să tragă cu tunul antiaerian pentru a-i crea un fundal potrivit pentru un clip video de război.

A vivid example of how Russian propaganda works. Semyon Pegov, a Russian journalist (?) covering the war, signals a soldier behind him to create a background for his reportage allegedly delivered from the battlefield. So cheap🤦‍♀️ pic.twitter.com/UflEvKir3F

— UkraineWorld (@ukraine_world) May 2, 2022