VIDEO. De ce crede Rusia că este forțată să comită genocid în Ucraina: Explicațiile unui profesor de la Yale

Profesorul Timothy D. Snyder de la Universitatea Yale și London School of Economics and Political Science explică într-un nou interviu de ce liderii Rusiei au ajuns la concluzia că trebuie să comită genocid în Ucraina, transmite Hotnews.

Fiind întrebat într-un interviu acordat site-ului European Pravda de ce crede că rușii au ales „calea genocidului” în Ucraina, Snyder a afirmat că principiul pe care se bazează războiul declanșat de Vladimir Putin în 2022 este „că voi (ucrainenii) nu existați”.

„Principiul războiului este că nu există Ucraina, ucraineni, cultură ucraineană. Acesta este principiul, că nu există cu adevărat o Ucraină. Există doar Rusia, măreața istorie rusă, marea cultură rusă”, subliniază el, amintind de linia propagandistică adoptată de Moscova după începerea invaziei.

De altfel, Putin însuși a invocat acest lucru în discursul ținut cu 3 zile înainte de declanșarea „operațiunii militare speciale” când, pe 21 februarie, acesta a recunoscut independența așa-ziselor „republici populare” din estul Ucrainei și a vorbit despre greșeala lui Lenin de a recunoaște Ucraina ca o republică distinctă în cadrul Uniunii Sovietice.

Profesorul Snyder afirmă în interviul acordat presei ucrainene că „deci ideea a fost ca (rușii) să vină și să ucidă sau deporteze oameni ca voi, ca toată lumea de aici, iar apoi masele fericite de țărani ucraineni vor merge cu valul și accepta că sunt ruși”.

