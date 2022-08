VIDEO/ Doi bărbați au decedat, după ce o mină a explodat pe litoralul de la Zatoka

Doi bărbați și-au pierdut viața la Zatoka, Ucraina, după ce o mină de război a explodat în apropiere de malul Mării Negre. Deși scăldatul este interzis, avertismentul este ignorat de ucraineni, transmite Ziarulnational.

Astfel, din primele informații se pare că mina de război era a Ucrainei, dar aceste informații deocamdată nu au fost confirmate.

The explosion of the Ukrainian small sea mine at Zatoka of the Odessa region, as a result of which two people were killed and two were injured, got into the video pic.twitter.com/VK2gT4Qb8D

