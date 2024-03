VIDEO/ Dronele ucrainene fac prăpăd

Un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol din Slavyansk-on-Kuban din Krasnodar Krai, Rusia, pe fondul unor explozii și un posibil atac cu drone în noaptea de 17 martie.

Locuitorii din Slaviansk-on-Kuban au raportat că au auzit explozii în oraș și au spus că o fabrică locală a luat foc, potrivit canalului de știri rus Telegram Baza.

Cel puțin un muncitor al rafinăriei a fost ucis, au susținut Baza și alte instituții de știri ruse. Personalul de urgență lucrează pe șantier.

Presa rusă a spus că incendiul a fost cel mai probabil cauzat de o lovitură cu dronă ucraineană. Localnicii au declarat pentru postul de știri Ostorozhno că un grup de peste cinci drone a lovit instalația.

În ultima săptămână, forțele ucrainene au efectuat o serie de lovituri cu drone împotriva industriei petroliere din Rusia. Ucraina a lovit rafinăriile de petrol din regiunile Samara, Ryazan, Kaluga, Nijni Novgorod și Leningrad.

Instalațiile vizate reprezintă aproximativ 12% din capacitatea Rusiei de procesare a petrolului, a raportat Bloomberg pe 14 martie.

Oficialii ucraineni nu au comentat încă informațiile despre grevă.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat în discursul său din 16 martie că operațiunile cu drone ale Ucrainei în Rusia arată că Kievul este capabil să lovească ținte cu rază lungă.

„De ce sunt capabile propriile noastre drone este o adevărată capacitate ucraineană la distanță lungă. Acum Ucraina va avea întotdeauna o forță de lovitură pe cer”, a spus el.

