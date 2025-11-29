Reţeaua care a transformat moldoveni, ruşi și ucraineni în cetăţeni români: Cum funcționa schema

Reţeaua care a transformat cetăţeni ruşi, ucraineni şi moldoveni în cetăţeni români a operat cu ajutorul angajaţilor statului român. În mai multe procese soluţionate, în care tot statul a cerut anularea documentelor, scrie negru pe alb că documentele false au fost transcrise la Starea Civilă, în România. Nimeni nu a verificat sau nu a vrut să verifice autenticitatea documentelor până la transcriere.

Unul dintre oligarhii din Federaţia Rusă care, în mod surprinzător, a reuşit să obţină o carte de identitate românească se numeşte Vyacheslav Solomin. El a avut funcții de conducere în companii din domeniul mineritului și energiei electrice precum Sibur Holding, Inter RAO UES, EuroSibEnergo, Rusal, Yes Enrgo Limited.

Iar la Huşi, Vyacheslav Solomin şi-a făcut buletin românesc. Surse Antena 3 CNN au spus că el a fost dat în judecată de către Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 din Bucureşti, pentru anularea actelor de identitate româneşti.

Vyacheslav Solomin este unul dintre miile de ruşi, ucraineni şi moldoveni care au reuşit cumva să obţină fraudulos cetăţenia română. Mulţi dintre ei nici nu au pus vreodată piciorul în România. Nu ştiu limba română, nu au depus jurământul de cetăţenie, nu au strămoşi români. Nu au nicio legătură cu ţara noastră. Singurul lucru de care au nevoie este cartea de identitate românească şi paşaportul pentru a călători liberi în spaţiul Uniunii Europene şi nu numai.

Numai la Judecătoria Sectorului 6 sunt peste 130 de procese deschise chiar de către primărie, care tot ea, prin Serviciul de Stare Civilă a transcris acte în baza unor documente pe care Statul Român nu le-a eliberat niciodată.

„Reclamanta Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6, în contradictoriu cu pârâta Maniurova (fostă Zinovieva) Natalia, a solicitat instanţei, să dispună anularea Actului de naștere nr. 900 din 13.02.2024, privindu-o pe pârâtǎ, act transcris la Serviciul de Stare Civilă Sector 6.

În fapt, în esență, reclamanta a arătat că Serviciul de Stare Civilă Sector 6 s-a sesizat cu privire la faptul că pârâta nu figurează în ordinele președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, astfel că certificatul de naștere certificatul de cetățenie numărul din 30.01.2016, emis pe numele pârâtei, în registrele de stare civilă române, nu poate fi considerat valabil și autentic pentru a stat la baza transcrierii actului de stare civilă”, potrivit Judecătoriei Sectorului 6 din Capitală.

Oameni de afaceri, traficanţi de droguri, ofiţeri ruşi sau chiar apropriaţi din cercul de putere al lui Vladimir Putin sunt puşi pe lista sancţiunilor internaţionale. Este şi cazul fostului oficial al Gazprom, Kirill Seleznev.

În spatele acestor fraude ar fi vorba despre o întreagă filieră, care a început să opereze începând cu anul 2016, anul în care sunt datate documentele româneşti false. La nivelul Parchetului General există mai multe dosare şi s-au făcut mai multe seturi de percheziţii. Unele dintre ele, chiar săptămâna trecută.