Ucraina dă o „lovitură semnificativă” flotei fantomă a Rusiei din Marea Neagră

Ucraina a revendicat sâmbătă atacul asupra a două petroliere în Marea Neagră, declarând că a lovit cu drone nave aparţinând „flotei fantomă ruse”, folosită de Moscova pentru a eluda sancţiunile occidentale, informează AFP şi Reuters.

O sursă din cadrul Serviciului de Securitate Ucrainean (SBU) a declarat pentru AFP că petrolierele, Kairo şi Virat, au fost lovite de drone Sea Baby în timpul unei operaţiuni comune între SBU şi marina ucraineană. Potrivit sursei, acestea erau goale în momentul atacului şi se aflau „în drum spre portul rusesc Novorossiisk” pentru a fi realimentate.

„Înregistrările video arată că, după ce au fost lovite, ambele petroliere au suferit avarii critice şi au fost practic scoase din funcţiune. Aceasta va da o lovitură semnificativă transportului de petrol din Rusia”, a declarat oficialul. În același timp, Kievul revendică o operaţiune de succes de stabilizare a oraşului Pokrovsk.

Totodată, Forţele Armate Ucrainene au raportat sâmbătă că, în urma unei operaţiuni reuşite în direcţia oraşului estic Dobropilia, oraşul Pokrovsk, care este de săptămâni bune scena unor confruntări crâncene cu trupele ruseşti invadatoare, rezistă sub controlul Kievului, transmite EFE.

Potrivit agenţiei de ştiri ucrainene Ukrinform, care l-a citat pe Oleg Apostol, comandantul Forţelor de Asalt Aeriene din cadrul Forţelor Armate Ucrainene, agenţi ucraineni au finalizat o operaţiune în direcţia Dobropilia pentru a contribui la îmbunătăţirea situaţiei din Pokrovsk. „Problema a început la Pokrovsk şi se agrava. Inamicul plănuia să ajungă şi la Barvinkove din direcţia Dobropilia şi să izoleze complet întreaga regiune Doneţk. Acum ambiţiile lor s-au moderat oarecum”, a explicat Apostol. „Pokrovsk rezistă”, a adăugat oficialul din cadrul Forţelor Armate Ucrainene.

„Avem unităţile noastre în Pokrovsk; unele zone sunt deja sub controlul nostru. Cred că inamicul nu va raporta că l-a cucerit definitiv şi nu va fi curând”, a continuat el.

Rusia încearcă să cucerească Pokrovskul infiltrând mici grupuri de infanterie printre liniile ucrainene. Trupele ruseşti încearcă, de asemenea, să înconjoare trupele ucrainene care apără Pokrovskul şi Mirnogradul vecin.