VIDEO/ EXCLUSIV. Volodimir Zelenski apărut la Paris sub forma unei holograme și a comparat forțele ruse cu personajele negative din „Războiul Stelelor”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a apărut joi, la o conferință despre tehnologie de la Paris, sub forma unei holograme, făcând referire la „Războiul Stelelor” și al Doilea Război Mondial, scrie The Guardian.

Liderul de la Kiev a declarat în fața unei mulțimi de sute de oameni la târgul comercial VivaTech că Ucraina oferă firmelor de tehnologie o șansă unică de a reconstrui țara ca o democrație complet digitală.

De asemenea, Volodimir Zelenski a cerut ajutor cu privire la condițiile de împrumut-închiriere, un aranjament în care ajutorul este oferit fără plată, dar cu înțelegerea că hardware-ul va fi returnat.

„Este neobișnuit ca președinții sau șefii de guvern să folosească o hologramă pentru a se adresa oamenilor, dar acesta nu este singurul aspect al „Războiului Stelelor” pe care îl punem în practică”, a transmis liderul ucrainean.

Totodată, Volodimir Zelenski a subliniat și că „vom învinge și imperiul”, comparând forțele ruse cu personajele negative din franciza „Războiul Stelelor”.

Zelenski a adăugat că guvernul său va prezenta un plan specific pentru guvernare digitală la o conferință în Elveția, în următoarele săptămâni.

„Nicio altă țară din lume nu vă va oferi o astfel de șansă de a utiliza cele mai avansate tehnologii la nivel de stat”, a spus președintele Ucrainei. „Este un experiment și o revoluție digitală și modernizarea sistemului actual în același timp”, a mai adăugat el.

„Nu mai este science-fiction că inteligența artificială (AI) este acum la fel de inteligentă ca oamenii. Aceste posibilități tehnologice pot schimba vieți. Ele pot simplifica relația dintre guvern și oameni: fără birocrație și fără corupție”, a mai spus Volodimir Zelenski.

