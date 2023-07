VIDEO. FSB anunţă că a dejucat un atac ucrainean vizând o navă a Flotei ruse la Marea Neagră care transporta rachete de înaltă precizie şi că a arestat un marinar rus, recrutat de Serviciile Speciale ucrainene să comită atacul cu două dispozitive explozive

Serviciile ruse de securitate (FSB) au anunţat că au dejucat un atac ucrainean vizând o navă, la Marea Neagră, unde tensiunile cresc între Moscova şi Kiev, după abandonarea Acordului de la Istanbul din iulie 2022 care a permis exportul cerealelor ucrainene, relatează News.ro.

FSB a anunţat joi, 27 iulie, într-un comunicat că a ”dejucat o tentativă a Serviciilor Speciale ucrainene de a comite un atac terorist împotriva unei nave a Flotei ruse de la Marea Neagră care transporta rachete de înaltă precizie”.

FSB precizează că a arestat ”un militar din Marina rusă care a fost recrutat de către Serviciile Speciale ucrainene” şi care transporta două dispozitive explozive improvizate.

The FSB has stopped an attempt by the Ukrainian special services to commit a terrorist attack on a ship of the Black Sea Fleet carrying high-precision missiles. A Navy soldier, recruited by the Ukrainian special services, was arrested and two IEDs were confiscated

