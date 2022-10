VIDEO. Gafa zilei: Un oficial rus recunoaște la TV că Rusia folosește drone iraniene în Ucraina

Un oficial rus din cadrul ministerului Apărării de la Moscova a făcut o gafă de proporții când a fost invitat în platoul unei emisiuni de știri, cerându-le prezentatorilor să nu îl întrebe despre dronele iraniene folosite de Rusia, fără să-și dea seama că este deja în direct.

„Cum se va schimba la nivel fundamental piața globală? Haideți să întrebăm un expert”, afirmă prezentatoarea emisiunii, introducându-l apoi pe Ruslan Puhov, directorul Centrului pentru Analiza Strategiilor și Tehnologiilor de la Moscova și membru în Consiliul Public din cadrul ministerului rus al Apărării, transmite Hotnews.

În timp ce se așează pe locul din platou oficialul rus le spune celor doi prezentatori că nu vor „agita apele prea tare”, cerându-le prin urmare să nu îi pună întrebări cu privire la dronele de fabricație iraniană Shahed 136 folosite de ocupanții ruși în atacurile de luni împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene.

„Știm cu toții că sunt iraniene dar autoritățile nu au recunoscut acest lucru”, le spune acesta rapid celor doi prezentatori de știri, fără să le acorde un răgaz să îi spună din nou că sunt deja în direct. Cu toate acestea, prezentatoarea continuă cu întrebarea pregătită ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

Russian official did not understand that his microphone was already on and asked the hosts: “don’t rock the boat” and don’t talk too much about Iran pic.twitter.com/qkxX7uE3Ot

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 20, 2022