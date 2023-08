VIDEO. Gherasimov, rară apariție în apropiere de linia frontului din Ucraina: A vizitat trupele ruse din regiunea Zaporojie

Şefului Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, a vizitat trupele ruse din regiunea ucraineană Zaporojie, a anunţat marţi Ministerul Apărării rus, transmite Reuters.

De asemenea, acesta a inspectat un centru de comandă şi a subliniat importanţa loviturilor preventive împotriva forţelor ucrainene.

Responsabilul rus este văzut într-o filmare care însoţeşte comunicatul în timp ce studiază o hartă, primeşte rapoarte şi se urcă în elicopter.

Russian media announced the arrival of the Chief of the General Staff of Russia Valery Gerasimov to Ukraine, reportedly he visited the Zaporizhzia region and ‘inspected’ the troops and plans. pic.twitter.com/wMQRYfGugp

