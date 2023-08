VIDEO. Inundații puternice în India: Cel puțin 49 de persoane au murit

Cel puţin 49 de persoane au murit în India, dintre care nouă în urma surpării unui templu, în urma unor inundaţii masive şi alunecări de teren devastatoare, anunţă luni autorităţile, relatează News.ro.

Ploi torenţiale, care au loc de mai multe zile, au distrus poduri şi clădiri şi au luat maşini în statele Uttarakhand şi Himachal Pradesh, în nordul Indiei.

În statul Himachal Pradesh, 41 de persoane au murit în ultimele 24 de ore, anunţă premierul statului, Sukhvinder Singh Sukhu, dintre care nouă în surparea unui templu hindus, la Shimla, capitala acestui stat.

”Administraţia locală depune eforturi să degajeze fragmente, pentru a veni în ajutorul persoanelor care ar putea fi blocate”, anunţă într-un comunicat premierul.

Preşedinta Indiei, Droupadi Murmu, s-a declarat ”rănită de pierderile de vieţi omeneşti în accidentele legate de ploi puternice”.

Droupadi Murmu a prezentat condoleanţe familiilor din statul Himachal Pradesh, cel mai afectat de intemperii.

În zonele cele mai afectate, mari axe rutiere şi linii electrice au fost puternic avariate, blocând mii de oameni.

Reţeaua feroviară a suferit pagube mari.

În statul vecin, Uttarakhand, echipe de salvare au încercat să elibereze persoane acoperite în urma unor alunecări de teren cauzate de ploi puternice.

În apropierea malurilor Gangelui, în oraşul turistic Rishikesh, situat în Uttarakhand, cinci persoane au fost prinse sub dărâmături, în urma unei alunecări de teren.

Numai o fată a fost salvată dintre aceste cinci persoane, a anunţat comisarul poliţiei districtului, care a precizat că restul familiei fetei se afla prinsă sub dărâmături.

În total, cel puţin opt persoane au murit – începând de vineri – în acest stat, potrivit autorităţilor.

Sukhvinder Singh Sukhu îi îndeamnă pe locuitorii statului Himachal Pradesh să rămână acasă şi să evite să se aporpie de malul râurilor.

Şcolile din acest stat au fost închise, anunţă el.

În timpul musonului, inundaţiile şi alunecările de teren sunt frecvente şi antrenează pagube considerabile, însă numărul acestora creşte odată cu modificările climatice, potrivit unor experţi.

Devastating floods around the world are signs of an enhanced hydrological cycle and a natural and inevitable consequence of increasing greenhouse gases. This is in India. #ClimateEmergency pic.twitter.com/9WfagMQFVw

— Randall Gates (@rgatess) August 14, 2023