VIDEO/ Kadîrov: În următoarele zile, Ucraina va vedea „o operațiune specială adevărată”. „Îi vom face bucuroși pe adevărații patrioți”

În cel mai recent avertisment video lansat pe canalul său de Telegram, Ramzan Kadîrov a afirmat că în Ucraina va avea loc în următoarele zile „o operațiune specială adevărată”.

Înregistrarea cu Kadârov a fost distribuită duminică pe twitter de jurnalistul Francis Scarr de la BBC, care a și tradus mesajul cecenului.

„În următoarele zile veți vedea o operațiune specială adevărată, don, îi veți vedea pe acei șeitani (unul dintre numele dracului – n. red.) fugind, don, nu doar din acele orașe, dar și din Ucraina, don! Ne pregătim, deci, și îi vom face bucuroși pe adevărații patrioți ai Rusiei și fie ca dușmanii noștri să moară, don!”, a spus liderul cecen în filmare.

In his latest video message, Chechen leader Ramzan Kadyrov has warned that Ukraine „will see a real special operation in the coming days” pic.twitter.com/7lseVauSBd

