BNM prognozează o inflație anuală de 7,0% în 2026 și 5,8% în 2027

Banca Națională a Moldovei (BNM) a majorat prognoza anuală a inflației pentru 2026 de la 5,0% la 7,0%, iar pentru 2027 de la 4,5% la 5,8%.

Raportul său privind inflația din mai, publicat joi, BNM a menționat că inflația anuală va avea o tendință ascendentă în acest an. Începând cu primul trimestru al anului 2027, aceasta va scădea până la sfârșitul anului viitor.

BNM se așteaptă ca inflația anuală în trimestrul al doilea al anului 2026 să se situeze la limita superioară a intervalului de fluctuație (5,0% plus sau minus 1,5%). Inflația va depăși această limită în următoarele trei trimestre. Cu toate acestea, începând cu al doilea trimestru al anului 2027, aceasta va reveni în interval și va rămâne acolo până la sfârșitul anului.

Prognoza inflației a fost majorată cu 2,0 și, respectiv, 1,3 puncte procentuale față de prognoza din februarie, reflectând creșterea mai mare așteptată a prețurilor internaționale la petrol și alimente și o traiectorie mai mare a inflației importurilor în 2026.

BNM a mutat balanța riscurilor asociate cu runda actuală de prognoze pe termen mediu ale indicelui prețurilor de consum către inflație. Aceasta a invocat continuarea așteptată a războiului din Orientul Mijlociu și impactul său negativ tot mai mare asupra piețelor internaționale ca motive pentru aceasta.

„Principalele incertitudini și riscuri la adresa inflației se referă la momentul și amploarea ajustărilor tarifare pentru serviciile reglementate, incertitudinea privind producția agricolă în 2027 și vulnerabilitatea prețurilor interne la fructe și legume la condițiile meteorologice, precum și la finanțarea externă și stimulul fiscal”, notează raportul.