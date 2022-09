VIDEO/ Lecții de geografie cu Putin: „Rusia, nu Japonia, este „Țara Soarelui Răsare”

Vladimir Putin le-a spus elevilor din țara sa că Rusia, nu Japonia, este de fapt „Țara Soarelui Răsare”, după cum arată o nouă înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare, transmite Hotnews.

„În ceea ce-i privește pe vecinii noștri japonezii, Japonia este numită ‘Țara Soarelui Răsare’ dar mai la est de Japonia este, cred, Kamceatka sau (Insula) Sahalin iar și mai la est este Noua Zeelandă”, declară Putin elevilor ruși.

„Iar și mai la est de Noua Zeelandă este Ciukotka! Așadar strâmtoarea [Bering] are doar 60 de kilometri iar apoi vine continentul american. În acest sens Rusia este ‘Țara Soarelui Răsare’”, susține președintele rus.

Nu este clar dacă această întâlnire cu elevii a avut loc tot pe 1 septembrie, când Rusia a sărbătorit „Ziua Cunoașterii” și Putin s-a deplasat în enclava Kaliningrad dintre Polonia și Lituania unde Kremlinul a organizat o întâlnire separată cu elevii de la o școală locală.

De asemenea, el le-a povestit școlarilor despre o presupusă discuție pe care ar fi avut-o cu ministrul rus al Educației Serghei Kravțov care i-ar fi zis că în teritoriile ucrainene ocupate de ruși, copiii nici măcar nu știau că podul Crimeii există și credeau că este fals, potrivit sursei citate.

„Da!”, exclama Putin amuzat, înainte de a spune apoi că elevii ucraineni nu știau nici că Ucraina a făcut parte din Uniunea Sovietică.

Putin comments on the Ukrainian education system.

Vladimir Putin spoke about the education system that Kiev tried to impose. Students did not know that Ukraine and Russia were part of a single state, the Soviet Union, and thought that the Crimean bridge is just a fake. pic.twitter.com/NzchsrvuLs

