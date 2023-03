VIDEO. Luptele din Bahmut se concentrează asupra zonei industriale din nordul orașului

Marți, pe rețele de socializare au apărut niște videoclipuri și imagini care par să confirme că luptele din Bahmut se concentrează în jurul uzinei metalurgice AZOM, un complex industrial din nordul orașului, potrivit CNN.

Mercenarii Wagner au fost fotografiați în ceea ce pare a fi unul dintre atelierele uzinei. Astfel, într-o înregistrare video, unul dintre ei a declarat că sunt loviți în mod persistent de artileria ucraineană.

„Zeci de proiectile lovesc aici în fiecare zi. Au o cantitate enormă de muniție și aceasta este realimentată zilnic. Nu-i lasă pe luptătorii noștri să ridice capul”, a declarat acesta.

Luni, bloggeri militari ruși au afirmat că luptătorii Wagner au început asalturile asupra secțiunilor subterane ale complexului AZOM.

Unitățile Wagner par să facă progrese limitate în jurul Bahmut, potrivit unor analize independente ale câmpului de luptă, dar rămân departe de încercuirea acestuia și ar putea fi vulnerabile la un contraatac ucrainean.

Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene în est, Serhii Cerevatii, a raportat luni că au avut loc aproximativ 40 de ciocniri în interiorul Bahmut în ultimele 24 de ore.

Într-o actualizare de marți, Statul Major General ucrainean a declarat că forțele rusești încercau să avanseze în mai multe părți ale regiunii Donețk, „în ciuda pierderilor grele”.

De asemenea, a declarat că unități rusești au încercat să străpungă liniile de apărare ucrainene mai la nord, în direcția Kupiansk. Kupyansk este un oraș din regiunea Harkov care a fost recucerit de forțele ucrainene în septembrie, dar care rămâne la doar câțiva kilometri de liniile de front.

