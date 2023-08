VIDEO. Moscova, atacată cu drone: Sistemele de apărare aeriană au doborât trei drone

Marți noaptea, la Moscova, a avut loc un nou atac cu drone. Una din drone ar fi lovit o clădire, iar autoritățile ruse susțin că aparatul a fost „suprimat cu ajutorul mijloacelor de război electronic”.

Ministerul rus al apărării a declarat miercuri dimineaţa că sistemele de apărare aeriană au doborât trei drone care au încercat să atace Moscova.

Russian media report another drone attack on Moscow last night.

One of the drones reportedly hit the building of Moskva-city. According to Russian authorities, it was "suppressed by electronic warfare means" and "lost control". pic.twitter.com/4h24mbYKbN

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023