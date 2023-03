VIDEO. Nouă lovitură a ucrainenilor în Herson, adânc în spatele liniilor inamice

O nouă înregistrare video apărută pe rețelele de socializare arată că forțele ucrainene își continuă loviturile adânc în interiorul zonelor din regiunea Herson aflate pe partea Niprului controlată de ocupanții ruși, transmite Hotnews.

Înregistrarea video arată cum artileriștii ucraineni au lovit zilele trecute punctul de control de la intrarea în orașul Oleșkî, o localitate cu o populație de aproximativ 25.000 de locuitori înainte de izbucnirea războiului în data de 24 februarie 2022.

Ukrainian artillery shelled a Russian checkpoint in Oleshky, Kherson region. pic.twitter.com/PBR1yoEAHY

Deși ținta aleasă pentru această lovitură nu este una remarcabilă iar atacul în sine nu e unul spectaculos, filmarea rămâne una remarcabilă din cel puțin două motive.

În primul rând înregistrarea video a fost filmată de o dronă ucraineană, arătând încă o dată că aeronavele fără pilot ale forțelor Kievului pot opera în unele cazuri nestingherite cu mult în spatele liniilor inamice.

Apoi, ea confirmă că, deși toată atenția publică este în prezent concentrată asupra luptelor de pe axa Bahmut din regiunea Donețk, forțele ucrainene își continuă loviturile și în alte sectoare ale frontului.

Forțele ucrainene au revendicat distrugerea unui punct de observație și a unui centru de comandament rusesc din Oleșkî și mai devreme în cursul lunii martie.

Russian command and observation post destroyed in Oleshky, Kherson region pic.twitter.com/tCi4xEZ1d7

Noua lovitură a fost geolocalizată independent de observatori ai războiului din Ucraina:

VOG 17 fire artillery at Russian infantry at Stele to:

JPJF+RVF #Oleshky, Kherson Oblast, Ukraine @GeoConfirmed 46.632056, 32.724660https://t.co/a0C7BDqsbZ pic.twitter.com/3AHbfTWr2G

— Neonhandrail (@neonhandrail) March 17, 2023