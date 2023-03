VIDEO. O bătrână din Rusia: „Avem o problemă cu Moldova și cu românii. Toți ucrainenii trebuie distruși, inclusiv copiii lor”

Alex Kokcharov, analist de risc politic și economic în Londra, a publicat o înregistrare în care spune că este o bătrână din Rusia care spune că are o problemă cu moldovenii și românii.

Mai mult, aceasta susține că oamenii din Ucraina ar trebui să fie rași de pe fața pământului, conform înregistrării publicate pe pagina de Twitter și citată de Aktual 24.

Conform videoului, bătrâna spune că: ”Acum avem o problemă cu Moldova și cu românii. Ce treaba are Polonia acum? Dar și Polonia e de rahat. Tatăl meu a fost pe acolo jumătate din razboi, mi-a povestit despre ei”.

Apoi, aceasta a continuat să îi atace pe ucraineni.

”Ucrainenii sunt Gestapo, tot vestul Ucrainei e plin de ei, iar polonezii sunt nationaliști”, a menționat ea. Fiind întrebată dacă există naziști, rusoaica spune că da.

“Trebuie să îi distrugem, toți ucrainenii trebuie distruși, inclusiv copiii lor, toată populația”, a susținut bătrâna.

De asemenea, fiind întrebată și despre Polonia, aceasta spune că trebuie procedat la fel.

This is what ordinary people in #Russia think about neighbouring states such as #Ukraine, #Poland, #Moldova or #Baltic States.

Watch this clip to the end – it’s got English subtitles:

pic.twitter.com/EU4ZkphcLW

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 3, 2023