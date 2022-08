VIDEO/ Ocupanții ruși distrug Donețkul cu armete interzise. Fosforul topește carnea până la os

Rusia a lansat un nou atac violent asupra regiunii Donețk folosind abundent arme cu fosfor, interzise la nivel internațional pentru folosirea în zonele populate. Ocupanții ruși continuă să folosească în Ucraina arme interzise.

Astfel, în imaginile publicate pe Twitter de MilitaryLand se pot observa mii de explozii de fosfor care cad peste oraș.

Bombele cu fosfor alb marchează o dimensiune îngrijorătoare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, transmite Newsweek.

Bombele cu fosfor conțin un amestec de fosfor alb – care nu este interzis ca armă chimică în cadrul convențiilor internaționale și pot fi folosite fie ca arme incendiare doar în câmp deschis, dar sunt interzise a fi folosite în zonele civile.

📽️Russian army using all means to push Ukrainian forces out of #Marinka in Donetsk Oblast. Video isn’t from today. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/0zilM4rfgs

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) August 22, 2022