VIDEO/ „Păpușa de fier” a lui Putin a deviat de pe linia propagandistică impusă de Kremlin:„Ucrainenii nu au independență. Vai de capul lor”

Prezentatoarea TV Olga Skabaeva, supranumită „păpușa de fier” a lui Vladimir Putin, a provocat un moment de consternare vizibilă în emisiunea sa de la Rossiya-1 după ce a deviat de la linia propagandistică trasată de Kremlin.

Momentul a avut loc în contextul discuțiilor despre înfrângerea catastrofală suferită de ruși în regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei mai devreme în cursul lunii septembrie, unul dintre invitații în platou – profesorul universitar Maxim Kazanin, comentând despre ultima reunire a liderilor militari ai NATO ce a avut loc la Tallinn că „toți acești oameni nu au fost niciodată pe câmpul de bătălie în timpul întregii lor cariere militare”, transmite Hotnews.

„Iertați-mă, dar oamenii vă ascultă chiar acum. Ce ar trebui să creadă?”, intervine Skabaeva, vorbind apoi într-o notă ironică despre liniile propagandistice ale Kremlinului: „că ucrainenii nu au independență, că americanii le-au direcționat contraofensiva, că americanii înșiși sunt vai de capul lor”.

Kazanin, care este prezentat de Rossiya-1 drept un „profesor de științe militare”, încearcă să răspundă timid că teritoriile recapturate de ucraineni nu reprezintă o străpungere majoră a frontului fiindcă „nu a produs cu adevărat niciun fel de rezultate” și că „tehnologia europeană și americană nu i-a ajutat în realitate deloc”.

Skabaeva îl contrazice: „niciun fel de rezultate bune dar 3.800 de kilometri pătrați (n.r. suprafața este de fapt mai mare) pe care Rusia le controla nu mai sunt sub controlul Federației Ruse, chiar dacă dumneavoastră spuneți că americanii sunt necalificați”.

„Acest lucru este trist”, subliniază sarcastic Olga Skabaeva.

Russian state TV propagandists suddenly realized that downplaying the strength of the Ukrainian military and the effectiveness of US weapons only makes them look ridiculous, having recently lost occupied territories to an allegedly weaker enemy. Host slays an unsuspecting pundit: pic.twitter.com/dZdqxcQNt2