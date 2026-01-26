Polei pe drumuri și alei. Numărul accidentelor a crescut

Numărul persoanelor traumatizate este în creștere constantă din cauza poleiului de pe străzi și trotuare, anunță Poliția Națională.

Polițiștii sunt în teren, monitorizează permanent situația, intervin activ și oferă ajutor persoanelor aflate în dificultate pentru prevenirea incidentelor/accidentelor și menținerea siguranței publice.

În context, Poliția vine cu recomandări:

– Administratorilor de blocuri – să curețe și prelucreze trotuarele, scările, parcările și căile de acces;

– Locatarilor – să parcheze doar în zone sigure, fără a bloca căile de intervenție;

– Părinților – să monitorizeze copiii și să evite ieșirea acestora afară, mai ales în contextul în care studiile au fost întrerupte astăzi, iar copiii dispun de timp liber;

– Pietonilor – să fie prudenți, să evite zonele periculoase și să traverseze strada doar după ce s-au asigurat că șoferii le cedează trecerea;

– Șoferilor – să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze distanța de siguranță.

„Totodată, facem apel către agenții economici și autoritățile responsabile să asigure presărarea materialului antiderapant pe trotuare, scări, intrări și alte zone intens circulate. În caz de situații de risc, apelați imediat Serviciul 112”, mai notează Poliția.

De asemenea, municipalitatea informează că, pe parcursul nopții, serviciile municipale, preturile și tot efectivul de persoane și tehnică au continuat să intervină în regim permanent.

„Se intervine și la această oră în regim continuu, la capacitate maximă, fiind aplicat material antiderapant (amestec de sare și nisip) pe carosabil și pe suprafețele pietonale, cu intervenții repetate.

Întreg efectivul de profil este mobilizat pe străzi, în stații și pe căile de acces către instituțiile sociale, iar intervențiile continuă atât tehnic, cât și manual. Rugăm cetățenii să manifeste prudență în deplasare, atât la volan, cât și în calitate de pietoni.

În cazul înregistrării unor situații problematice în contextul condițiilor meteo, cetățenii sunt rugați să apeleze Dispeceratul Central Municipal la numerele de telefon (022) 22-22-67, (022) 22-26-04 sau la numărul unic de urgență 112”, transmite Primăria Chișinău.