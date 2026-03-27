108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Alexandru Munteanu: Sărbătorim un prezent în care malurile Prutului sunt tot mai aproape

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis vineri, 27 martie, un mesaj dedicat celor 108 ani de la unirea Basarabiei cu România.

Potrivit șefului Executivului, astăzi, cetățenii sărbătoresc nu doar cele 108 de la Unire, dar și un prezent în care malurile Prutului sunt tot mai aproape – prin proiecte care schimbă viața fiecărui cetățean – de la grădinițe moderne și poduri ce ne conectează fizic, până la sprijinul necondiționat în parcursul european al R. Moldova.

„România rămâne cel mai statornic și de încredere partener al Republicii Moldova. Vorbim aceeași limbă, împărtășim aceleași valori și tradiții și construim împreună un viitor în pace și prosperitate”, a scris premierul.

Alexandru Munteanu a precizat că cea mai înălțătoare formă de a onora Ziua Unirii Basarabiei cu România este să continuăm munca începută: „Să fortificăm relațiile noastre economice, să asigurăm independența energetică a țării și să ne asigurăm că viitorul copiilor noștri este unul al libertății, într-o familie europeană unită”.

„La mulți ani tuturor celor care simt și trăiesc românește pe ambele maluri ale Prutului”, a conchis șeful Guvernului.

Amintim, că astăzi marcăm 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Mai exact, la 27 martie 1918, Sfatul Țării din Basarabia a votat pentru Unirea cu România. Atunci, Sfatul Țării, format din reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale și etnice – români, ruși, ucraineni, evrei, găgăuzi – a fost chemat să decidă soarta Basarabiei. Cu 86 de voturi pentru, 3 împotrivă și 36 de abțineri, s-a votat Unirea Basarabiei cu România, în următorii termeni: „Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa România”.