VIDEO. PREMIERĂ la o televiziune de propagandă din Rusia: Un politician de opoziție cere schimbarea din funcție a lui Putin, la alegerile din 2024

În pofida unor limitări ale libertății de exprimare care nu au mai fost văzute din perioada sovietică, „există o posibilitate realistă ca recenta retorică vitriolantă a unor personalități naționaliste, cum ar fi Evgheni Prigojin, proprietarul Grupului Wagner, să încurajeze personalitățile din opoziție să abordeze subiecte tabu”, a declarat Ministerul britanic al Apărării în cea mai recentă actualizare a informațiilor privind conflictul din Ucraina scrie The Guardian.

Ministerul Apărării a subliniat apariția politicianului de opoziție Boris Nadejdin la o televiziune rusă în această săptămână, în care acesta a cerut ca un nou președinte să fie ales în 2024, pentru a reconstrui relații normale cu Europa.

„La anul vom avea alegeri prezidențiale. Trebuie să alegem pe altcineva – nu pe Putin. Și totul va fi în regulă atunci”, a declarat acesta în studioul televiziunii NTV.

“We need to elect a different government that will end this story with Ukraine and will build a normal relationship with European countries.” Boris Nadezhdin on Russian State TV.

