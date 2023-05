VIDEO. Presă: Amanta propagandistului principal al lui Putin are o vilă de peste 6 milioane de dolari pe malul Mării Negre, trecută la secret

Fundația Anticorupție a opozantului rus Alexei Navalnîi dezvăluie într-o nouă investigație că amanta lui Vladimir Soloviov, propagandistul-șef al lui Putin, are o vilă de peste 6 milioane de dolari pe malul Mării Negre, trecută la secret. Cei doi ar avea împreună și doi copii, care s-au născut în SUA și au cetățenie americană, potrivit învestigației preluate de canalul de știri Nexta.

The Anti-Corruption Foundation found propagandist Solovyov’s mistress with a $6.2 million villa and two illegitimate children with U.S. citizenship

Navalny’s team found a villa in a luxury district in Sochi worth 500 million rubles ($6.2 million) that belongs to former Russian… pic.twitter.com/ltPyoce5cN

— NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2023