Ministerul Apărării pregătește reforme pentru extinderea antrenamentelor voluntare și trecerea graduală la standarde NATO

Ministerul Apărării pregătește o reformă legislativă privind extinderea antrenamentelor voluntare. Inițiativa urmează să sporească pregătirea națională pentru situații imprevizibile, comunică Moldpres.

Într-un interviu acordat postului public de televiziune, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a subliniat că, în anul curent, pachetul legislativ va fi finalizat și va avea prevăzut un buget.

„În prezent, legislația ne limitează doar la convocarea rezerviștilor, cei care sunt în posesia livretelor militare. Cu ceilalți nu putem efectua antrenamente pe timp de pace. De aceea, ne propunem să revizuim partea legală ca să îi putem instrui pe cei care doresc – bărbați și femei. În 2026, pachetul legislativ va fi finalizat și va include un buget”, a explicat Anatolie Nosatîi.

Ministrul mizează pe un pachet social atractiv pentru a convinge tinerii să aleagă cariera militară prin contract, reducând astfel dependența de militarii în termen.

„Mulți vor să rămână în Armata Națională după ce au văzut ce posibilități avem și cum s-a modernizat. Mărirea numărului militarilor pe contract reduce numărul celor în termen, dar instruirea cetățenilor trebuie să existe în diferite forme”, a accentuat Anatolie Nosatîi.

De asemenea, ministrul a evidențiat o tranziție graduală către calibrul NATO, cu beneficii logistice și operaționale, ceea va marca o etapă de modernizare a Armatei Naționale.

„Obiectivul de interoperabilitate este o parte componentă a modernizării Armatei Naționale și vom trece definitiv la armamentul care este folosit în Occident, la calibrul NATO, care ne oferă posibilitate și acces la baza logistică, muniție, piese de schimb. O facem treptat. Patru-cinci unități au renunțat la Kalașnikov: Regimentul de Stat Major, Academia militară”, a spus Anatolie Nosatîi.

Oficialul a punctat că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene, ce au depășit 100 de milioane de euro, și cu finanțare internă fără precedent.

„Renovarea va continua, fiindcă grija de oameni este o prioritate în activitatea mea, la fel ca și proiectele pentru dotarea efectivului cu mijloace necesare pentru îndeplinirea misiunilor. Investiția în apărarea aeriană va continua să fie o prioritate. Totodată, unitățile specializate vor fi dotate cu echipamente noi pentru a îndeplini misiunile la același nivel ca în țările europene, fiindcă integrarea în arhitectura europeană este o prioritate pentru noi”, a adăugat Anatolie Nosatîi.

În acest context, ministrul Apărării anticipează că pragul de 1% din PIB reprezintă minimul necesar pentru o armată capabilă să răspundă standardelor europene.