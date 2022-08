VIDEO/ Președintele Ucrainei, mesaj de Ziua Independenței: „În aceste șase luni am schimbat istoria, am schimbat lumea și ne-am schimbat pe noi înșine”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski le-a transmis miercuri, 24 august, ucrainenilor, într-un discurs emoționant pentru a marca 31 de ani de independență și șase luni de război, că Ucraina a renăscut atunci când Rusia a invadat-o pe 24 februarie și că va recuceri Crimeea anexată și zonele ocupate din est.

Marți, 23 august, liderul de la Kiev a transmis că războiul „a început în Crimeea și se va termina în Crimeea”, precizând în același timp că „dacă lumea arată oboseală din cauza războiului din Ucraina, va fi o mare ameninţare pentru întreaga lume”.

De asemenea, președintele ucrainean a spus miercuri că Ucraina nu mai vede încheierea războiului atunci când va fi pace, ci în momentul în care Kievul va fi, de fapt, victorios, transmite agenția Ukrinform.

„O nouă națiune a apărut în lume pe 24 februarie, la ora 4 dimineața. Nu s-a născut, ci a renăscut. O națiune care nu a plâns, nu a țipat și nu s-a speriat. Una care nu a fugit. Nu a renunțat. Și care nu a uitat”, a ținut să precizeze liderul de la Kiev.

„După șase luni de încercări de a ne distruge, adevărul despre viitorul nostru este că suntem un popor liber al Ucrainei independente. Acum șase luni, Rusia ne-a declarat război. În aceste șase luni, am schimbat istoria, am schimbat lumea și ne-am schimbat pe noi înșine. În timpul pandemiei, lumea nu a fost unită. Ucraina a schimbat acest lucru în șase luni. Toate manualele de istorie mondială vor avea o secțiune „Vremurile în care Ucraina a unit lumea”.

Când democrației i-au crescut din nou dinți. Când tirania a primit un răspuns în limba pe care o înțelege. Niciodată în lume opinia publică nu a avut o asemenea influență asupra politicienilor. Astăzi, oamenii dictează autorităților tendințe și reguli de comportament. A fi indiferent, inactiv și lent este o rușine. A fi indecis și prea precaut este o rușine. A vorbi lent, vag și prea diplomatic este o rușine. A nu sprijini Ucraina este o rușine. Să vorbești despre starea de oboseală a războiului din Ucraina este o rușine. Aceasta este o poziție foarte confortabilă: oboseala este o acoperire pentru a închide ochii”, a mai spus Zelenski.

Volodimir Zelenski a ținut discursul său de Ziua Națională în hainele verzi specifice militarilor, în fața monumentului central al Kievului care marchează independența față de Uniunea Sovietică.

„Ce înseamnă pentru noi sfârșitul războiului? Obișnuiam să spunem: pace. Acum spunem: victorie”, a mai spus liderul de la Kiev.

„Sărbătorim această zi în locuri diferite. Unii sunt în tranșee și batalioane, în tancuri, pe mare și în aer. Unii luptă pentru independență în prima linie. Unii sunt pe drumuri, în mașini, în trenuri și camioane. Și unii sunt pe smartphone sau pe calculator. De asemenea, ei luptă pentru independență, strângând bani pentru ca cei de pe drumuri să aibă ce să le ducă celor din prima linie. Sărbătorim această zi în circumstanțe și condiții diferite și chiar pe fusuri orare diferite, dar cu un singur scop – să păstrăm independența Ucrainei și să obținem victoria. Suntem uniți împreună. La mulți ani de Ziua Independenței, Ucraina!”, a mai declarat președintele Ucrainei.

Menționăm că anterior, liderul de la Kiev a declarat că în Ucraina sunt așteptate atacuri ale armatei rusești, motiv pentru care în Kiev au fost interzise manifestările publice. Miercuri dimineață, alarma sună în toate regiunile.

