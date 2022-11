VIDEO. Propagandiștii Kremlinului au început să fie îngrijorați că vor fi judecați de Curtea Penală Internațională de la Haga: Nu trebuie să pierdem războiul

Propagandiștii Kremlinului au început să își pună problema că ar putea fi judecați de către Curtea Penală Internațională de la Haga dacă Rusia pierde războiul împotriva Ucrainei, transmite Hotnews.

„[Ucrainenii] se pregătesc să ia Crimeea noastră. Noi facem singurul lucru pe care îl putem face în această situație. Noi bombardăm. Noi bombardăm zilnic. Noi bombardăm infrastructura. Dumnezeu știe că n-am vrut asta”, declară Margarita Simonian, șefa canalului Russia Today.

„Nimeni n-a vrut asta, nici tu nici eu. Știu că nici conducerea n-a vrut asta. Din nou, suntem cumsecade, politicoși și câteodată slabi. Suntem atât de moi, suntem atât de cumsecade, suntem creduli, suntem slabi, dar ar trebui să fim așa?”, îi întreabă ea pe ceilalți invitați, înainte de a-și răspunde singură:

„Putem vedea chiar acum că infrastructura [Ucrainei] este distrusă în fiecare zi, infrastructura care ajută Ucraina să lupte, să ne omoare oamenii pe teritorii care acum ne aparțin. Sunt uimită de oamenii noștri și din păcate îi cunosc pe mulți dintre ei, inclusiv pe cei din cercurile foarte înainte care se tem de asta și se tem să spună lucrurilor pe nume din cauza a ceea ce ar putea crede oamenii de acolo (n.r. Occident)”.

„Poate este timpul să se retragă din acele cercuri înalte?”, intervine propagandistul favorit al lui Putin, Vladimir Soloviov.

Meanwhile in Russia: top propagandists and their friends in high places are getting worried about the possibility of losing the war to Ukraine and being tried at the Hague. pic.twitter.com/SfgB1GexQv

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 29, 2022