VIDEO. Propagandiștii Kremlinului propun aruncarea unor bombe nucleare pe o localitate eliberată recent de Ucraina: „Ne-ar rezolva toate problemele”

Prezentatorul TV Vladimir Soloviov, considerat propagandistul favorit al lui Putin, și deputatul Andrei Guruliov, un invitat cvasipermanent la unele emisiuni de la televiziunile rusești, au propus lansarea unor bombe nucleare tactice asupra Robotîne, o localitate din sudul Ucrainei care a fost eliberată recent de forțele Kievului, transmite Hotnews.

„Tocmai așa! Cu muniții nucleare tactice obișnuite. Și să nu ne facem griji cu privire la asta fiindcă acesta este atuul nostru! Acestea sunt armele noastre!”, exclamă Guruliov, un deputat al Dumei de Stat din partea Partidului Rusia Unită condus de Vladimir Putin.

„Apropo, nu aud această propunere pentru prima dată. Altfel spus, Robotîne este acum în mod real un loc ideal, cu adevărat ideal pentru folosirea armelor nucleare tactice”, intervine Soloviov.

Russian MP Andrei Gurulyov and state TV host Vladimir Solovyov are in full agreement that tactical nukes should be used on the front at Robotyne, where Ukraine has reported recent advances pic.twitter.com/pmCTRfh3yf

