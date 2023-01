VIDEO. Propagandistul Soloviov îi cere lui Putin să bombardeze Germania: „Nemernici naziști!”

Propagandistul principal al Kremlinului, Vladimir Soloviov, a cerut Moscovei să bombardeze Germania, pe fondul apariției informațiilor că atât SUA, cât și Germania sunt pregătite să trimită tancuri în Ucraina, după săptămâni de discuții în contradictoriu pe această temă.

Francis Scarr, corespondent BBC în Rusia, a postat un videoclip pe rețelele de socializare și îl citează pe Soloviov spunând că germanii trebuie să „știe ce noi lideri naziști au crescut și adus la putere”, relatează Sky News.

De asemenea, acesta a mai adăugat că: „Farisei europeni, nemernici naziști!”.

Un anunț din partea Casei Albe este așteptat chiar miercuri – și ar viza 30 de tancuri M1 Abrams furnizate Kievului – în timp ce Olaf Schloz va lua, se pare, decizia în această dimineață, potrivit sursei citate.

Germania ar putea trimite cel puțin 14 tancuri Leopard 2 în Ucraina.

Solovyov reacts to media reports that Olaf Scholz has decided to send Leopard 2 tanks to Ukraine

He urges Russia to carry out strikes on Germany so that Germans „know which new Nazi leaders they’ve raised and brought to power”

„You European Pharisees, you Nazi scumbags!” pic.twitter.com/FmSBTAkyY1

— Francis Scarr (@francis_scarr) January 24, 2023