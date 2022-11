VIDEO. „Rar moment de luciditate la televiziunea de stat rusă”. Un fost politician israelian îl contrazice în direct pe propagandistul Soloviov: „Este obscen, este criminal să bombardezi orașe pașnice”

Ziarista americană Julia Davis, specializată în monitorizarea televiziunilor rusești, a observat un „rar moment de luciditate la televiziunea de stat rusă”, când fostul politician israelian Yaakov Kedmi a reacționat dur după ce propagandistul favorit al lui Putin, Vladimir Soloviov a început din nou să amenințe cu ștergerea de pe fața pământului a orașelor Kiev și Harkov, trasnsmite G4media.

Meanwhile in Russia: a rare moment of sanity on Russian state TV, when one panelist was finally fed up with Vladimir Solovyov’s threats to wipe Kyiv or Kharkiv off the face of the earth. pic.twitter.com/Ty4k8sK26y

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 21, 2022