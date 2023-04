VIDEO. Rusia a publicat imagini de la interogatoriul presupusei asasine a lui Vladlen Tatarski: „Înțelegi pentru ce ai fost reținută?”

Autoritățile ruse au publicat o înregistrare video de la interogatoriul Dariei Trepova, femeia pe care o acuză de provocarea exploziei care a dus la moartea bloggerului militar Vladlen Tatarski într-un bar din Sankt Petersburg, scrie Hotnews.

„- Înțelegi pentru ce ai fost reținută?”, întreabă interogatorul.

„- Înțeleg”, răspunde femeia.

Russia detained Darya Trepova who is a suspect in the unexplained incident that led to the death of military correspondent Vladlen Tatarsky yesterday in St. Petersburg. She allegedly delivered the figurine which contained explosives to the cafe where Vladlen was holding a meeting… pic.twitter.com/MFZf0t8Sin

