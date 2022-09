VIDEO. Rușii au lansat 9 rachete în regiunea Zaporojie: O persoană a murit, cinci sunt rănite

În această dimineață, ocupanții ruși au atacat cu rachete centrul administrativ al regiunii Zaporojie şi împrejurimile sale, au anunţat autorităţile ucrainene, citate de agenţia de presă Unian.

Şeful administraţiei militare ucrainene din regiune, Oleksandr Staruh, a informat despre cel puţin un mort şi cinci persoane rănite, în urma unui atac masiv cu rachete asupra infrastructurii civile şi unei zone rezidenţiale din Zaporojie.

„Nouă rachete au lovit joi dimineaţa oraşul Zaporojie şi împrejurimile sale”, a anunţat şeful adjunct al cancelariei prezidenţiale de la Kiev, Kirill Timoşenko, indicând că una dintre rachete a lovit un hotel din centrul oraşului, iar sub dărâmături se află mulţi oameni, o operaţiune de salvare fiind în curs de desfăşurare.

Astfel, în urma atacului, potrivit acestuia, au fost avariate un transformator electric şi turnul televiziunii locale.

Zaporizhzhia, It is reported that in some areas of the city after the impact, the lights went out.

Civilian infrastructure was hit, said Kurtev, secretary of the City Council. People are injured. pic.twitter.com/GGzLicyyJf

