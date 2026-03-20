VIDEO Sentință după explozia din fața casei primarului de Stăuceni: Suspectul și-a recunoscut vina

Un bărbat de 45 de ani, care ar fi provocat explozia în fața casei primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu, și-a aflat sentința. Acesta a fost găsit vinovat de huliganism și trebuie să achite o amendă de 37.500 de lei.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, inculpatul și-a recunoscut integral vina și a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Totodată, bărbatul va trebui să plătească peste 160.000 de lei cu titlu de prejudiciu material și moral, precum și circa 16.000 de lei pentru cheltuieli de judecată.

Conform procurorilor, bărbatul ar fi aruncat un dispozitiv explozibil artizanal lângă gardul locuinței primarului, deoarece era nemulțumit de faptul că nu i-au fost eliberate anumite autorizații. Sentința este cu drept de apel.