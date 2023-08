VIDEO. Șoigu s-a deplasat în zona de operațiuni din Ucraina: I s-a prezentat un raport privind situaţia actuală de pe front

Ministrul apărării rus, Serghei Şoigu, a vizitat zona de operaţiuni din Ucraina pentru a inspecta un post de comandă şi a se întâlni cu înalţi oficiali militari, a anunţat vineri armata rusă într-un comunicat, transmite AFP.

Lui Şoigu i s-a prezentat un raport privind situaţia actuală de pe front şi ”a mulţumit comandanţilor şi militarilor (…) pentru acţiunile ofensive de succes” în zona Liman, în estul Ucrainei, a transmis armata rusă, fără a preciza când a avut loc această deplasare.

Astfel, pe imaginile televizate difuzate de Ministerul Apărării rus, Serghei Şoigu poate fi văzut, în uniformă militară, ascultând un raport prezentat de generalul Andrei Mordvicev, comandantul grupului militar Ţentr (Centru) în zona de operaţiuni rusă din Ucraina.

De asemenea, ministrului rus i s-a prezentat şi un vehicul de luptă de infanterie suedez CV90, ”unul dintre vehiculele blindate capturate în luptă” de forţele ruse de la armata ucraineană, potrivit Ministerului Apărării rus.

Shoigu inspected the captured CV9040C. The man looks like he had never seen such modern equipment before 🤭 pic.twitter.com/SJoNyI31RV

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2023