VIDEO. Șoigu, „sluga lui Putin” inspectează lucrări de reconstrucţie în zona de operaţiuni ruseşti, în Donbas şi Mariupol, în Ucraina

Ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu a efectuat o vizită în zona de operaţiuni ruseşti, în Ucraina, pentru a inspecta lucrări de reconstrucţie efectuate în Donbas şi a prezenta noi şantiere la Mariupol, anunţă luni, 6 martie, într-un comunicat armata rusă, relatează AFP și News.ro.

Armata rusă face acest anunţ după ce a anunţat sâmbătă că Şoigu a efectuat o inspecţie într-un ”post de comandament”, pe front, în Ucraina, în toiul Bătăliei de la Bahmut.

”În cadrul unei vizite în zona operaţiunii militare speciale”, Serghei Şoigu a efectuat inspecţii în instalaţii de infrastructură reconstruite şi pe noi şantiere, la Mariupol. anună armata rusă în acest comunicat, fără să precizeze data acestei vizite.

La Mariupol, ministrul rus a vizitat un centru medical, un centru de salvare şi un nou cartier rezidenţial – de 12 imobile – se arată în comunicat.

Lui Şoigu i s-a prezentat raportul privind construcţia de şcoli în acest oraş portuar ucrainean, asediat timp de mai multe luni, după care a fost cucerit în mai.

Ministrului rus al Apărării i s-a prezentat şi un raport privind construirea unui apeduct care să lege ”republica populară” de la Doneţk (DNR), în estul Ucrainei, şi regiunea rusească Rostov, precizează aceeaşi sursă.

