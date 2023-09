VIDEO. Stare de urgență în New York în urma ploilor abundente care au dus la inundarea străzilor şi a staţiilor de metrou

Starea de urgenţă a fost declarată în New York după ce ploile şi furtunile puternice au provocat inundaţii la metrou, pe străzi, pe autostrăzi, iar cel puţin un terminal al Aeroportului LaGuardia a fost închis, transmite BBC și News.ro.

Până la 20 cm de ploaie au căzut în unele părţi ale oraşului au anunţat meteorologii, care au precizat că ploile vor continua.

„Aceasta este o furtună periculoasă, care pune viaţa în pericol”, a spus guvernatorul Kathy Hochul.

„Declar stare de urgenţă în New York, Long Island şi Hudson Valley din cauza ploilor extreme din întreaga regiune”, a declarat guvernatorul Hochul pe X, cunoscut anterior ca Twitter.

On behalf of all New Yorkers, thank you to the first responders and state personnel who are jumping into action today to help with our response to this storm. https://t.co/pPkDWW5UzM

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 29, 2023