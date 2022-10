VIDEO. Terorismul Rusiei împotriva populației civile, împiedică negocierile reale, susține președintele Ucrainei

Duminică, 9 octombrie, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski şi-a reiterat poziţia potrivit căreia este imposibil să se negocieze cu Rusia, informează luni dpa și Agerpres.

„Terorismul constant împotriva populaţiei civile este în mod evident o respingere de către Rusia a negocierilor reale”, a spus președintele Zelenski într-un mesaj video difuzat duminică seara. „Terorismul la nivel de stat este una dintre cele mai grave crime internaţionale”, a subliniat preşedintele ucrainean.



Cu puţin timp înainte de mesajul lui Volodimir Zelenski, preşedintele Rusiei a acuzat serviciile de informaţii ucrainene (SBU) de recentul atac asupra podului din Crimeea, calificând acest atac drept ”un act terorist”.

„Putin acuză Ucraina de terorism? Sună prea cinic chiar şi pentru Rusia”, a replicat pe Twitter consilierul preşedintelui Volodimir Zelenski, Mihailo Podoleak.

Putin accuses Ukraine of terrorism? Sounds too cynical even for Russia. Less than 24 hours ago ru-planes hit residential area of Zaporizhzhia with 12 missiles, killing 13 people and injuring more than 50. There is only one terrorist state here and the whole world knows who it is.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 9, 2022