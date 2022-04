VIDEO/ Un soldat de-al lui Kadîrov, împușcat după ce a scăpat arma din mână și s-a întors să o ridice

Un soldat din Batalionul cecen care luptă la Mariupol și care e denumit pe rețelele de socializare Batalionul TikTok a fost împușcat în timpul luptelor, momentul fiind filmat chiar de camarazii lui, care realizau un nou video pentru propagandă, potrivit Libertatea.ro.

Imaginile au fost publicate pe Twitter de MilitaryLand, un blog specializat în relatări de pe frontul din Ucraina, și au devenit virale. Un pluton de soldați ceceni care se luptă lângă un gard, pe o stradă, trage într-o direcție în care se presupune că sunt soldați ucraineni. Unul dintre ceceni își scapă arma pe jos pe stradă, se întoarce să o ia, se apleacă și o ridică, în fugă, moment în care e împușcat și cade.

Astfel, din imagini se vede că doi camarazi sar să îl ajute, militarul fiind, se pare, rănit la picior.

📽️A soldier of the Chechen TikTok battalion gets hit in #Mariupol. #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/Bp4arVu3K4

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) April 19, 2022