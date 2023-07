VIDEO. „Vară, mare și soare!”: Televiziunea de stat rusă îndeamnă oamenii să meargă în vacanță în Crimeea, în ciuda atacului de pe podul Kerci. „Hotelierii au pregătit camerele”

Atacul de luni asupra podului care leagă Crimeea de continent a provocat cozi uriașe de mașini pline de turiști care încercau să fugă de pe o insulă care a fost mult timp o destinație de vacanță populară pentru ruși, transmite G4media.

Dar, în ciuda faptului că a devenit efectiv o zonă de război, televiziunea de stat a Moscovei continuă să încurajeze oamenii să călătorească acolo în timpul vacanței de vară.

Ulterior, Francis Scarr, jurnalist BBC, a postat un clip în care prezentatorul televiziunii ruse spune – „Crimeea așteaptă fiecare oaspete cu brațele deschise!”.

“Summer, sea and sun! Crimea is waiting for every guest with open arms!”

Russian state TV isn’t exactly discouraging people from travelling to the occupied peninsula after the recent bridge attack… pic.twitter.com/WgYVWTtKMJ

— Francis Scarr (@francis_scarr) July 18, 2023