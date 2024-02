Viktor Orban a luat pulsul fermierilor în Bruxelles: ‘Este nevoie de o nouă elită în Europa’

“Este nevoie de noi lideri şi de o nouă elită în Europa, deoarece în acest moment – fie că este vorba despre migraţie sau despre războiul din Ucraina – vocea oamenilor din stradă nu este luată în serios, ceea ce este un deficit democratic”, a declarat premierul ungar.

Viktor Orban a subliniat că „în Uniunea Europeană nu este respectat în mod adecvat faptul că agricultura este un element important al economiei” și că „în multe țări au fost introduse reglementări nefavorabile pentru fermieri, ceea ce le-a îngreunat situația”.

El a precizat că regulile pentru agricultura ucraineană sunt mult mai ușoare, astfel a apărut o situație concurențială neloială.

“Noi, polonezii, slovacii, ungurii, care locuim chiar lângă Ucraina, suntem primii care suferă din această cauză. Dar mai devreme sau mai târziu, acest pericol, această pierdere va ajunge și în interiorul Europei și se va simți şi aici, la Bruxelles, dar şi în Franța şi în Spania”, a spus premierul ungar, adaugând că această situaţie trebuie stopată.

“Comisia Europeană trebuie să reprezinte interesele fermierilor europeni faţă de ucraineni şi nu invers. Importul de produse ucrainene trebuie oprit, deoarece termenii și condițiile agriculturii nu sunt aceleași, fermierii europeni suferă pierderi mari din cauza reglementărilor UE”, a subliniat Viktor Orban, potrivit căruia, la Bruxelles ar trebui să existe o schimbare completă a conducerii, deoarece “acești lideri nu vor lua niciodată decizii favorabile fermierilor”.

“Trebuie să găsim noi lideri care să reprezinte cu adevărat interesele oamenilor”, a adăugat premierul ungar, referindu-se la alegerile pentru Parlamentul European din iunie.

Prime Minister of Hungary Viktor Orbán is there in Brussels dropping some truth about the farmers protestspic.twitter.com/YQu9hKjG9j

