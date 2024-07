România devine mare jucător în Europa. Se schimbă polii de putere în regiune

Cosmin Marinescu, consilier prezidențial la Departamentul Politici Economice și Sociale, a transmis mesajul președintelui Klaus Iohannis în deschiderea celei de-a cincea Reuniuni Ministeriale a Parteneriatului pentru cooperare transatlantică în domeniul energiei și schimbărilor climatice (P-TECC). Conform analizei de la Cotroceni, investițiile în energie ale României vor face din țara noastră un furnizor de securitate energetică în Europa Centrală și de Sud-Est.

”Este evident că securitatea energetică și securitatea națională sunt inseparabile. În ultimii ani, energia a fost folosită de Rusia ca armă pentru a pune presiune asupra statelor UE care sprijină Ucraina. Sunt mândru de răspunsul nostru la aceste amenințări. Criza energetică a fost un test dur, dar Uniunea Europeană a dat dovadă de reziliență în fața adversității. Europa a îmbrățișat umanitatea și aceasta este fundația pe care putem construi un viitor comun. Următoarele decenii vor aduce cea mai mare transformare industrială a vremurilor noastre. Acest lucru creează oportunități uriașe pentru partenerii cu viziuni similare din întreaga lume să își unească forțele și mai mult, pentru a investi în infrastructura de ultimă generație în ceea ce privește energia curată, coridoarele de transport și conexiunile digitale în care oamenii pot avea încredere. Tranziția energetică este în prezent un factor cheie pentru o economie durabilă. Cu toate acestea, odată stabilită direcția, viteza devine instrumentul de reglare fină pentru păstrarea și extinderea competitivității economice a țărilor noastre în contextul global.

UE se confruntă acum cu provocări în materie de competitivitate, acționând ca un actor relevant pe piața globală. În acest sens, cel mai verde nu este neapărat cel mai puternic și cred că aceasta este sarcina esențială pentru deciziile de politică publică: să găsim cea mai bună abordare pentru un echilibru optim între obiectivele ecologice și competitivitatea economică.”, a transmis consilierul prezidențial. Oportunitățile României Cosmin Marinescu a explicat că România are potențialul de a-și asigura independența energetică și, mai mult, de a deveni furnizor de securitate energetică în Europa Centrală și de Sud-Est.

”România are multe oportunități valoroase, iar sectorul energetic are un potențial imens: România este a treia țară ca independență energetică din UE și de aceea putem deveni un adevărat furnizor de securitate energetică în Europa Centrală și de Sud-Est. În ultimii ani, România a dat dovadă de solidaritate oferind sprijin de tranzit și energie Ucrainei și Republicii Moldova. Reconstrucția Ucrainei și aderarea Moldovei la UE necesită transporturi rezistente și infrastructuri energetice durabile. Având una dintre cele mai scăzute emisii de gaze cu efect de seră pe cap de locuitor din Uniunea Europeană, România susține măsurile convenite menite să atingă obiectivele internaționale și ale UE privind reducerea emisiilor de carbon, pledând în același timp și asupra importanței gazelor naturale și a instalațiilor nucleare sigure pentru o tranziție energetică eficientă. În acest context, reafirm ambiția României de a-și dezvolta propriul program de energie nucleară, prin creșterea capacității centralei noastre nucleare de la Cernavodă, dar și prin explorarea soluțiilor inovatoare, precum tehnologia Reactoarelor Modulare Mici. Bazându-se pe o experiență de zeci de ani în domeniul energiei nucleare, exploatând tehnologii occidentale și lucrând îndeaproape cu Statele Unite și cu alți parteneri cu viziuni similare, România este pregătită să-și joace rolul în ceea ce privește desfășurarea de operațiuni sigure în domeniul energiei nucleare. De asemenea, prin proiectele offshore de gaze naturale ale României, regiunea Mării Negre devine o adevărată „masă rotundă” a diplomației energetice, un reper al unității și cooperării, promovând stabilitatea și prosperitatea pe termen lung.”, se mai arată în mesaj.

