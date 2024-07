VIDEO România aduce un adevărat ‘monstru’ pentru a construi cea mai complexă și mai grea autostradă: Va sparge Carpații

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a fost în vizită pe cea mai complexă autostradă din România, Autostrada Sibiu Pitești. El a explicat că, în primăvara anului viitor, pentru construcția tunelului Poiana, cel mai lung din România (1,7 kilometri) se va folosi tehnologia TBM (tunnel boring machine), o premieră pentru România. ”Monstrul” TBM este un utilaj uriaș pentru săparea de tuneluri și există foarte puține în toată lumea.

Scrioșteanu a explicat că utilajul TBM ar putea ajunge primăvara viitoare în România. „tunelul se va fora cu TBM, dar încă nu a ajuns in țară. Cel mai probabil primăvara viitoare ajunge”, scrie secretarul de stat. Ce este ”monstrul” TBM

O mașină de forat tuneluri (TBM), cunoscută și sub numele de „cârtiță” sau „vierme”, este o mașină utilizată pentru excavarea tunelurilor. Tunelurile sunt săpate prin rocă dură, sol umed sau uscat, sau nisip, fiecare dintre acestea necesitând o tehnologie specializată. TBM-urile limitează perturbarea solului înconjurător și produc un perete de tunel neted. Acest lucru reduce costul de acoperire a tunelului și este potrivit pentru utilizarea în zonele urbane. Construcția TBM-urilor este costisitoare, iar transportul celor mai mari este dificil. Aceste costuri fixe devin mai puțin semnificative pentru tunelurile mai lungi.

Detalii ale lucrărilor pe Autostrada Sibiu-Pitești ”Am fost pe șantierul Secțiunii 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești #A1, pentru a verifica evoluția proiectului, dar și stadiul pregătirilor din cele 2 organizări de șantier. Pe această secțiune, stadiul este următorul: – Au fost finalizate studiile de teren; – Au fost finalizate studiile de arheologie; – Au fost finalizate lucrările de defrișare; – A fost finalizat și predat Proiectul pentru Autorizația de Construire; – S-a finalizat forarea tuturor celor 21 piloți de probă, câte 3 piloți în 7 zone diferite ale amplasamentului. Fiecare pilot este dotat cu senzori, pentru a putea fi măsurate și analizate datele rezultate în urma testelor; – Pentru organizarea de șantier de la Cepari: s-a finalizat zona administrativă s-a finalizat infrastructura pentru zona industrială se montează instalațiile pentru 3 stații de betoane a fost instalat Laboratorul pentru testarea lucrărilor efectuate și a materialelor folosite in santier a fost pregătita platforma pentru amplasarea poligoanului de prefabricate(grinzi, predale, etc) similar poligonului pe care l-am prezentat de la Secțiunea 4 (Găsiți link-ul în comentarii) suprafață de teren pe care se amplasează organizarea de șantier este de 7 hectare Pentru organizarea de șantier de la Racovița: se montează instalațiile pentru 2 stații de betoane (cele 5 stații de betoane sunt prevăzute pentru producția a circa 1 milion mc de beton) prevedere birouri administrative, laborator a fost pregătita platforma pentru amplasarea poligoanului de prefabricate (grinzi, predale, etc) similar poligonului pe care l-am prezentat de la Secțiunea 4 (Găsiți link-ul în comentarii) suprafață de teren pe care se amplasează organizarea de șantier este de 4 hectare Contractul aferent acestei secțiuni prevede construcția a: – 37,40 km de autostradă; – 96 de poduri și viaducte; – un tunel cu o lungime de 1,7 km, care va fi cel mai lung tunel de autostradă din România; – 1 ecoduct în zona localității Călinești, care va traversa râul Olt, calea ferată și DN7; – două noduri rutiere: Cornetu și Rudeni; – 2 spații de servicii; – 1 Centru de Întreținere și Coordonare. Această secțiune face parte din cel mai important proiect de infrastructură rutieră prevăzut în Programul Investițional 2021-2030 pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România, elaborat și aprobat de guvernul liberal în perioada 2020-2021 și, totodată, prevede cele mai complexe lucrări, având în vedere dificultatea dată de zona montană în care se află traseul autostrăzii, fiind și prima trecere la nivel de autostradă peste Carpați. Autostrada Sibiu – Pitești #A1 va avea o lungime de 122 de km, este împărțită în 5 secțiuni, dintre care Secțiunea 1: Sibiu – Boița (13,17 km) a fost dată în trafic în decembrie 2022. Autostrada Sibiu – Pitești va lega Centrul și Vestul României de rețeaua europeană de autostrăzi, fiind parte importantă a Coridorului de Transport Pan-european nr. IV.

