Vitezomanul cu Mercedes, care a spulberat doi copii pe zebră, la Strășeni, ar fi angajat debutant al Poliției Naționale

Șoferul aflat la volanul Mercedes-ului care a spulberat doi adolescenți pe o trecere de pietoni de la Strășeni, unul dintre care a murit la spital, ar fi un polițist debutant, susțin sursele PulsMedia.MD.

Astfel, potrivit surselor, șoferul Mercedes-ului care se deplasa cu viteză excesivă, în vârstă de 19 ani, ar fi angajat al Ministerului Afacerilor Interne din 31 octombrie 2025.

Acesta ar fi subofițer superior de sector debutant în cadrul Sectorului de Poliție Nr.3 Codreanca, al IP Strășeni din cadrul Inspectoratul General al MAI.

Sursele mai menționează că din data angajării, acesta făcea cursurile de formare de inițiere în cadrul CIPAL al Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare” al MAI.

Un băiat de 14 a murit, după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni, de un Mercedes condus de un tânăr de 19 ani. Accidentul tragic s-a produs în apropiere de Strășeni. O altă victimă – o fetiță de 12 ani, este în stare gravă, la Spitalul Raional Strășeni.