Rusia a reluat loviturile pe scară largă asupra Ucrainei. Kiveul a fost lovit cel mai dur

Forțele ruse au lansat un atac masiv cu rachete balistice și drone asupra Kievului, pe 3 februarie, peste noapte, lovind mai multe clădiri rezidențiale din oraș și rănind cel puțin două persoane, au declarat oficialii.

Atac la sute de kilometri de linia frontului

Loviturile au avut loc pe fondul unui atac mai amplu asupra orașelor ucrainene, inclusiv a celor situate la sute de kilometri de linia frontului, cu sute de drone și zeci de rachete raportate deasupra cerului nopții Ucrainei.

Ultimul atac al Rusiei pare să semnaleze sfârșitul unui scurt armistițiu energetic, în baza căruia Moscova a fost de acord să întrerupă temporar atacurile asupra infrastructurii energetice critice a Ucrainei. Reluarea atacurilor asupra capitalei vine la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a declarat pe 29 ianuarie că i-a cerut personal președintelui rus Vladimir Putin să se abțină de la atacul asupra Kievului.

Kremlinul a declarat anterior că va întrerupe atacurile asupra instalațiilor energetice, dar numai până la 1 februarie.

Atacul asupra Kievului

În capitală, apărarea aeriană a fost activată în jurul orei 00:30, ora locală, în timp ce dronele rusești s-ar fi apropiat de oraș. Explozii au fost raportate la scurt timp după aceea, potrivit postului public de televiziune Suspilne.

Exploziile au continuat să zguduie orașul în următoarea oră, au relatat jurnaliștii Kyiv Independent de la sol, în timp ce Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra unui atac cu rachete balistice asupra Kievului.

Primarul Vitali Klitschko a declarat că au fost înregistrate pagube la o „clădire nerezidențială” din districtul Darnytskyi, precum și la o clădire care găzduiește o grădiniță în districtul Dniprovskyi.

Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, a declarat că au fost raportate pagube la clădiri rezidențiale separate cu 25 și 5 etaje din districtul Darnytskyi, la o clădire rezidențială cu 22 de etaje din districtul Shevchenkivskyi și la o clădire rezidențială cu 5 etaje din districtul Dniprovskyi.

De asemenea, a fost raportat un incendiu la o benzinărie din districtul Pecherskyi, precum și pagube la o mașină parcată.

Amploarea pagubelor

Amploarea totală a pagubelor cauzate nu a fost imediat clară.

„Rușii au ales o noapte geroasă de februarie pentru a lansa un alt atac masiv asupra Kievului”, a scris Tkachenko pe rețelele de socializare. „Locuitori din Kiev, stați în adăposturi. Va fi o noapte dificilă”, a adăugat el.

Se așteaptă ca temperaturile să atingă -24°C (-11°F) până la ora 8:00, ora Kievului.

Atacurile rusești asupra Kievului au continuat pe tot parcursul nopții, exploziile fiind auzite din nou de un reporter Kyiv Independent în jurul orei 3:30.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat din nou asupra sosirii unor rachete de croazieră și balistice în jurul orei 6:30, când s-au auzit explozii în orașul Vinița, din vestul țării.

Polonia a mobilizat avioane de vânătoare

Pe fondul reînnoirii atacului, Forțele Aeriene Poloneze au declarat că au mobilizat avioane de vânătoare pentru a proteja spațiul aerian polonez.

Mai aproape de linia frontului, au fost raportate atacuri în Sumi, Harkov, Dnipro și Zaporijia, potrivit presei locale și oficialilor.

Harkov și Sumy

În Harkov, oficialii locali au raportat un atac cu rachete balistice în cartierul Slobidskyi. Două persoane au fost rănite, a declarat guvernatorul Oleh Synehubov, adăugând că personalul medical îi tratează pe răniți la fața locului.

Harkov danas u 3 slike. poginuo je trogogodišnji dečak, majka nije pronađena, 30 ranjenih.

Rusija je nacistička Nemačka našeg vremena pic.twitter.com/fDOskA5FTh pic.twitter.com/7DXMTFxg8N— Zlatko Crnogorac (@pravac_hamburg) January 2, 2026

Primarul orașului Harkov, Ihor Terehov, a declarat că echipele trebuie să „elimine agentul termic din sistemul de încălzire” ca urmare a atacului, care va întrerupe încălzirea la peste 800 de clădiri din oraș.

„Înțeleg cât de dificil este acest lucru la temperaturi de minus 20 de grade. Dar atacul fără precedent al inamicului asupra infrastructurii critice nu lasă altă opțiune. Specialiștii noștri nu văd nicio alternativă”, a spus Terehov.

În Sumy, două clădiri rezidențiale separate au fost lovite, provocând pagube apartamentelor de la etajele 7 și 4. În timp ce în apropiere de Konotop, situat în regiunea Sumy, a fost raportat un incendiu major la o casă.

Anterior, citând rapoarte ale serviciilor de informații, președintele Volodimir Zelenski avertizase că forțele ruse plănuiau un atac în masă, profitând de o val puternic de frig care a împins temperaturile sub -20°C (-4°F).