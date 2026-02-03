Tranzacțiile imobiliare: propuneri de majorare a plafonului în numerar până la 200.000 de euro

Uniunea Agențiilor Imobiliare propune extinderea plafonului în numerar pentru tranzacțiile privind achizițiile de locuințe până la 200 de mii de euro, precum și extinderea perioadei de justificare a fondurilor până la 5–6 ani. Sugestiile au fost transmise Parlamentului ca măsură de deblocare a pieței imobiliare legale.

Potrivit unui comunicat de presă al Uniunii, vânzările de apartamente în Moldova au scăzut anul trecut cu peste 60%. Drept urmare, tot mai multe proiecte imobiliare sunt amânate, se pierd locuri de muncă, iar bugetul înregistrează încasări mai mici.

Blocajul ar fi fost alimentat de reducerea opțiunilor cumpărătorilor, prin introducerea plafonului de 60 de mii de euro în numerar pentru tranzacțiile cu imobile și prin verificarea provenienței banilor pe o perioadă de doar doi ani.

„Uniunea Agențiilor Imobiliare subliniază că problema nu este profitul în sine, ci mecanismul actual, care reduce opțiunile cumpărătorilor și direcționează piața aproape exclusiv către creditare, pe fondul unui cumul de roluri și al aplicării neuniforme a cerințelor”, se arată în comunicat.

Pe lângă majorarea plafonului în numerar și extinderea perioadei de justificare, Uniunea propune aplicarea Declarației pe propria răspundere, însoțită de un set minim de dovezi, care să fie acceptate unitar de notari și bănci.

Uniunea solicită autorităților constituirea unui grup de lucru cu implicarea tuturor instituțiilor responsabile, pentru a găsi soluții astfel încât „cetățenii cu bani câștigați legal să poată cumpăra o locuință fără a fi tratați apriori ca suspecți”.

„Nu cerem slăbirea controalelor. Cerem reguli proporționale, clare și aplicabile, pentru ca piața legală să funcționeze și accesul la locuință să fie real”, a declarat Andrian Toderașcu, fondatorul Uniunii Agențiilor Imobiliare.

Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul”, piața imobiliară traversează o criză fără precedent, ajungând la cel mai scăzut nivel al tranzacțiilor din ultimii 15 ani. În 2025 s-au efectuat puțin peste 31 de mii de tranzacții la nivel național, față de 45 de mii în anul precedent. Cel mai afectat segment este cel al apartamentelor din municipiul Chișinău, cu doar 14 mii de tranzacții, în scădere cu 41% față de 2024, când în Chișinău s-au vândut aproape 24 de mii de apartamente.