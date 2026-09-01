Vlad Cubreacov, reținut și interogat ore în șir în vamă. Fostul deputat a adresat o petiție publică SIS și Poliției de Frontieră

Fostul deputat Vlad Cubreacov a adresat o petiție Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Serviciului de Informații și Securitate, în care reclamă măsuri abuzive și interogatorii neoficiale la care a fost supus la frontiera Republicii Moldova cu România. Subiectul central al discuției ar fi vizat activitatea Mitropoliei Basarabiei.

Cubreacov susține că, în data de 17 august 2026, La intrarea în Republica Moldova, a fost reținut timp de o oră și jumătate pentru „verificări suplimentare”. Actul său de identitate a fost ridicat, iar autocarul de rută a fost nevoit să plece fără el. Ulterior, o persoană îmbrăcată în civil, care s-a prezentat doar cu prenumele „Tudor” și a sugerat că reprezintă SIS, l-a supus unui interogatoriu de aproximativ trei ore.

Chestionarea s-ar fi concentrat masiv pe subiecte religioase și politice sensibile, cum ar fi activitatea Mitropoliei Basarabiei, relațiile acesteia cu partidul AUR, scrisorile Mitropolitului Vladimir către Patriarhul Moscovei, dar și detalii compromițătoare din viața privată a unor ierarhi. De asemenea, i s-a cerut predarea telefonului mobil, însă acesta a refuzat.

În cadrul interogatoriului neoficial, Vlad Cubreacov ar fi fost întrebat despre aspecte legate de Înaltpreasfințitul Antonie, noul Mitropolit al Basarabiei. Mai exact, i s-au cerut detalii privind numirea și alegerea sa în funcția de Mitropolit, dar și să explice mesajul său inaugural, în special cu privire la apelul mitropolitului ca cele două structuri ortodoxe (cea subordonată Patriarhiei Române și cea subordonată Patriarhiei Moscovei) să treacă „de la ură și confruntare la înțelegere și conlucrare”.

În replică, Cubreacov i-ar fi precizat agentului că alegerea a fost făcută prin vot secret de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, fără implicarea sa, și că a avut, între timp, o singură convorbire telefonică scurtă cu noul ierarh.

Ulterior, în ziua de 31 august, la ieșirea din Republica Moldova, prin același punct de trecere, actul de identitate i-a fost din nou reținut pentru două ore. Bagajele i-au fost verificate de două ori pe „linia a doua”, pierzând din nou autocarul. Polițiștii de frontieră i-au comunicat verbal că se află într-un „consemn la frontieră” permanent și nedeterminat.

Astfel, în petiția adresată către autoritățile de la Chișinău, Cubreacov invocă încălcarea dreptului la libera de circulație, prin reținerea repetată a actelor și blocarea sa la frontieră timp de câteva ore; a dreptului la viața privată și protecția datelor, prin chestionarea despre aspecte personale și colectarea neautorizată de informații; la libertatea de gândire, conștiință și religie, prin interogarea abuzivă privind activitatea Mitropoliei Basarabiei și convingerile sale religioase; a libertății de exprimare, acțiunile sugerând o monitorizare a opiniilor sale publice și a materialelor jurnalistice.

Drept urmare, petiționarul solicită autorităților o clarificare deplină a situației juridice în care se află. El cere să i se comunice de urgență temeiul legal concret, numele instituției care a dispus reținerea sa, motivul real din spatele acestei măsuri, precum și durata exactă a alertei emise la frontieră. Totodată, acesta insistă pentru identificarea oficială a tuturor celor implicați, solicitând confirmarea identității și a mandatului polițiștilor de frontieră, dar și a misteriosului agent SIS care s-a prezentat simplu, sub numele de „Tudor”.

Autorul precizează că nu are antecedente penale sau civile și își rezervă dreptul de a acționa statul în judecată, inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în cazul în care abuzurile nu sunt remediate.

Scrisoarea integrală o găsiți pe blogul personal al lui Vlad Cubreacov.