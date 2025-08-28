Vlad Filat: În doar patru ani, guvernarea PAS a aruncat Republica Moldova înapoi în spirala inflaționistă a anilor ’90

Vlad Filat, fostul Prim-ministrul, constată că în doar patru ani, Republica Moldova a fost aruncată înapoi în spirala inflaționistă a anilor ’90. Inflația cumulată a explodat la 66% între 2020–2024, adică aproape dublu față de guvernările precedente. În 2021–2022, prețurile au scăpat complet de sub control, iar toate majorările salariale au fost înghițite de scumpiri. În trei din patru ani, veniturile reale ale populației au fost mai mici decât înainte de venirea PAS la guvernare, declară Filat.

După euforia zilei de ieri, ne trezim din nou față în față cu sărăcia cruntă în care sunt nevoiți să trăiască oamenii din Republica Moldova.

Inflația galopantă în stilul anilor ’90 – cel mai relevant indicator al incompetenței guvernării PAS.

În 2009, când am preluat guvernarea, am avut un obiectiv foarte clar: integrarea europeană. Dar pentru noi integrarea nu era un afiș electoral, ci un drum real care trebuia să aducă locuri noi de muncă, diminuarea migrației și creșterea bunăstării populației. Or, pentru un popor măcinat de tranziții și promisiuni deșarte, bunăstarea începe cu stabilitatea prețurilor.

Republica Moldova a trăit aproape două decenii cu inflație galopantă, moștenire a haosului anilor ’90. Noi am înțeles atunci că, dacă nu controlăm inflația, nu putem vorbi nici de dezvoltare economică, nici de investiții, nici de salarii decente. Pentru prima dată în istoria Moldovei, am reușit să coborâm inflația la niveluri care păreau de neimaginat: cinci ani la rând cu o singură cifră. Și nu doar atât – trei ani consecutivi cu inflație sub 5%, un record absolut. Ca rezultat, o inflație cumulată de doar 33,6% în perioada 2010–2014, cea mai mică din toată istoria independenței.

Aceasta nu era o performanță contabilă, era o realitate simțită de fiecare familie: rate bancare mai mici, investiții noi, salarii reale în creștere și un început de încredere că Moldova are viitor.

A urmat o perioadă de stabilitate relativă, 2015–2019, cu derapaje izolate, dar în ansamblu inflația a rămas sub control – 35,4% cumulativ pe cinci ani.

Apoi a venit guvernarea PAS. Și tot ce construisem cu greu, pas cu pas, s-a prăbușit cu repeziciune.

Potrivit lui Vlad Filat, în doar patru ani, Republica Moldova a fost aruncată înapoi în spirala inflaționistă a anilor ’90. Inflația cumulată a explodat la 66% între 2020–2024, adică aproape dublu față de guvernările precedente. În 2021–2022, prețurile au scăpat complet de sub control, iar toate majorările salariale au fost înghițite de scumpiri. În trei din patru ani, veniturile reale ale populației au fost mai mici decât înainte de venirea PAS la guvernare.

Dar nu doar cifrele contează. Politicile lor – sau mai bine zis lipsa lor – au transformat criza într-un dezastru social.

Achizițiile energetice cel puțin dubioase au dus la cea mai mare creștere a tarifelor din toată Europa: de șase ori mai mari pentru populație. Nicio altă țară europeană nu a mai trecut printr-un asemenea șoc.

Deficitul pe piața valutară a atins cote record – 1 miliard USD doar în 2022 –, semn clar că investitorii își pierd încrederea și că banii părăsesc țara.

Datoria publică a fost împinsă la niveluri fără precedent: de la 57,6 miliarde lei în 2019 la peste 140 miliarde lei în 2025. În doar patru ani, PAS s-a împrumutat mai mult decât toate guvernele de până atunci luate împreună

Industria s-a prăbușit: în cinci ani consecutivi numărul salariaților a scăzut de la 111,4 mii în 2019 la circa 99,6 mii în 2024. În loc să creăm locuri de muncă, am asistat la lichidarea lor.

Și cel mai grav: exodul tinerilor. Dacă în anii 2000 migrația era mai ales despre cei trecuți de 30 de ani, astăzi pleacă tinerii de 15–29 de ani. Mulți nici nu mai încearcă să-și continue studiile aici. 45% dintre tinerii Moldovei trăiesc deja peste hotare. Aceasta nu mai este doar o statistică, ci o tragedie națională. Așa se ucide o țară – nu cu arme, ci cu facturi imposibile și cu lipsa oricărei speranțe.

Acest grafic al prețurilor nu ar trebui să se numească „creșterea prețurilor”. El ar trebui botezat cinstit: „Graficul incompetenței PAS”. Culorile lui spun povestea tranziției noastre: unde a existat guvernare, inflația a fost sub control; unde domnește improvizația și propaganda, sărăcia devine politică de stat.

Astăzi, Moldova trăiește din nou frica anilor ’90. Doar că atunci eram la început de drum, iar acum am pierdut timp, generații și încredere.

Inflația galopantă nu este o fatalitate, ci rezultatul direct al incompetenței și abuzurilor guvernării PAS, mai susține Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat.