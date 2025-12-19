Vladislav Cojuhari: Condamnări istorice și dublarea dosarelor de corupție în instanță

Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a anunțat că numărul dosarelor de corupție trimise în instanță s-a dublat, iar pentru prima dată există condamnări ale unor funcționari de rang înalt. Oficialul a subliniat că aceste rezultate sunt efectul reformelor implementate în sistemul judiciar și că instituțiile au reușit să reziste ingerințelor externe, consolidând independența și eficiența justiției.

În paralel, a fost creat un grup permanent de lucru între instituțiile de drept, menit să coordoneze acțiunile împotriva corupției și să analizeze recomandările Comisiei de la Veneția. Printre obiective se află și viitoarea Procuratură Anticorupție, structură care ar urma să gestioneze eficient dosarele complexe și să asigure urmărirea penală a persoanelor cu funcții importante.

Deși mai mulți foști deputați au fost condamnați, niciunul dintre aceștia nu se află în detenție. Aceasta ridică semne de întrebare despre aplicarea concretă a sentințelor și despre eficiența mecanismelor de punere în aplicare a pedepselor, mai ales în cazul persoanelor cu influență politică sau economică majoră.

Dosarele grele, precum cele ale fostului lider politic Vlad Plahotniuc sau ale lui Ion Creangă, sunt încă pe masa judecătorilor, ceea ce demonstrează că justiția acționează gradual și cu atenție la probe. Experții apreciază că, deși progresele sunt vizibile, rezolvarea acestor cazuri va fi un test crucial pentru credibilitatea sistemului și pentru mesajul pe care îl transmite statul în lupta anticorupție.

În ansamblu, Ministerul Justiției și instituțiile de aplicare a legii continuă să dezvolte mecanisme care să prevină influența politică asupra proceselor și să asigure transparența actului de justiție. Rezultatele recente, inclusiv condamnările unor funcționari de rang înalt, sunt văzute ca pași importanți pentru consolidarea statului de drept și pentru creșterea încrederii publice în instituții.