Inspectorii de muncă vor putea controla firmele non-stop pentru siguranța angajaților

Parlamentul a votat în lectură finală legea care extinde atribuțiile inspectorilor de muncă, oferindu-le dreptul de a verifica firmele fără notificare, la orice oră, zi sau noapte, cu 56 de voturi pentru. Modificările legislative permit inspectorilor să desfășoare controale fie planificate, pe baza delegațiilor oficiale, fie ca urmare a sesizărilor venite din partea angajaților sau a altor instituții.

Noile atribuții includ posibilitatea de a audia atât angajatorii, cât și angajații, de a aplica sancțiuni directe și chiar de a propune suspendarea activității firmelor în cazul în care există riscuri grave pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă. Această măsură vine ca răspuns la numărul ridicat de accidente de muncă raportate anual, care includ zeci de decese, în special în sectoarele construcțiilor și agriculturii, considerate cele mai periculoase.

Autoritățile susțin că flexibilitatea controalelor și posibilitatea de a interveni imediat în situații de risc vor reduce semnificativ numărul accidentelor și vor responsabiliza angajatorii să respecte normele de protecție a muncii. În același timp, inspectorii vor avea instrumentele legale necesare pentru a verifica implementarea măsurilor de prevenție și a proteja angajații vulnerabili.

Măsura este privită ca un pas necesar pentru consolidarea culturii securității în muncă și pentru alinierea Republicii Moldova la standardele internaționale privind protecția angajaților. Criticii avertizează că aplicarea acestor controale trebuie să fie echilibrată și să respecte drepturile firmelor, dar majoritatea consideră că beneficiile pentru siguranța muncii depășesc posibilele inconveniente.

Noile reguli intră în vigoare după publicarea oficială în Monitorul Oficial și urmează să fie aplicate de inspectoratele teritoriale de muncă, care vor avea libertatea de a interveni rapid ori de câte ori apar suspiciuni de încălcare a legislației privind securitatea angajaților.